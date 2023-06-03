Ушел из жизни английский актер Маркус Плэнтин
В возрасте 77 лет умер Маркус Плэнтин, английский актер, режиссер, продюсер, одно из самых важных лиц островного коммерческого развлекательного ТВ, номинант премии BAFTA.
На счету Плэнтина буквально сотни телешоу, самое известное из которых - топ-ситком "Два Ронни" и его спин-оффы.
О кончине артиста сообщила его семья. Причиной названа продолжительная болезнь.
Плэнтин родился 23 октября 1945 года в Суррее. Почти 15 лет проработав режиссером и продюсером на ВВС, в 1985-м перешел на London Weekend Television, где моментально сделал себе имя. В частности, он был создателем шоу "Свидание вслепую".
Жена - актриса Кейт Сьюзан Бенфилд.