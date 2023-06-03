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Ушел из жизни английский актер Маркус Плэнтин

В возрасте 77 лет умер Маркус Плэнтин, английский актер, режиссер, продюсер, одно из самых важных лиц островного коммерческого развлекательного ТВ, номинант премии BAFTA.

Ушел из жизни английский актер Маркус Плэнтин
© Российская Газета

На счету Плэнтина буквально сотни телешоу, самое известное из которых - топ-ситком "Два Ронни" и его спин-оффы.

О кончине артиста сообщила его семья. Причиной названа продолжительная болезнь.

Плэнтин родился 23 октября 1945 года в Суррее. Почти 15 лет проработав режиссером и продюсером на ВВС, в 1985-м перешел на London Weekend Television, где моментально сделал себе имя. В частности, он был создателем шоу "Свидание вслепую".

Жена - актриса Кейт Сьюзан Бенфилд.

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