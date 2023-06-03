Ушел из жизни английский актер Маркус Плэнтин

На счету Плэнтина буквально сотни телешоу, самое известное из которых - топ-ситком "Два Ронни" и его спин-оффы.

Плэнтин родился 23 октября 1945 года в Суррее. Почти 15 лет проработав режиссером и продюсером на ВВС, в 1985-м перешел на London Weekend Television, где моментально сделал себе имя. В частности, он был создателем шоу "Свидание вслепую".