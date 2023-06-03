3 июня мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» добрался до некоторых российских кинотеатров. Продолжение Человека-паука: Через вселенные» уже доступно в некоторых киносетях Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

При этом до большинства крупных кинотеатров страны мультфильм доберётся только 8 июня — именно с этой даты ленту можно будет посмотреть в большинстве кинозалов России.