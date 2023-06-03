В Русском доме в Белграде прошла сербская премьера "Чебурашки"

"Очень многие связывали рост агрессивности среди подростков с тем контентом, который они видят как в интернете, так и с экранов телевизоров, и для нас было очень важно, чтобы "Чебурашка" появился именно в этот момент как свидетельство того, что добрый, семейный, светлый фильм может быть успешным как коммерчески, так и собирать огромные зрительские аудитории. Мы хотели продемонстрировать нашей сербской аудитории, что так можно, что это возможная опция, надеемся, что нам повезет и все пройдет хорошо", - отметил глава Русского дома.