Активист раскритиковал фильм "Русалочка" за игнорирование темы рабства

«Я не думаю, что мы делаем нашим детям одолжение, делая вид, что рабства не существовало. Развертывание фантастической истории в это время и в этом месте буквально эквивалентно описанию истории любви между евреем и неевреем в Германии 1940 года и игнорированием еврейского холокоста», — написал Райдер.