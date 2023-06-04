Активист раскритиковал фильм "Русалочка" за игнорирование темы рабства

Активист Маркус Райдер раскритиковал фильм "Русалочка" за игнорирование темы рабства в Карибском бассейне
Бывший глава комитета по многообразию Королевского телевизионного общества Маркус Райдер раскритиковал фильм «Русалочка» за игнорирование темы рабства в Карибском бассейне. Он написал в Twitter, что действие ленты происходит в XVIII веке во времена рабства, но вымышленные карибские островитяне живут в мире, свободном от зверств в области прав человека.
«Я не думаю, что мы делаем нашим детям одолжение, делая вид, что рабства не существовало. Развертывание фантастической истории в это время и в этом месте буквально эквивалентно описанию истории любви между евреем и неевреем в Германии 1940 года и игнорированием еврейского холокоста», — написал Райдер.
По мнению правозащитника, студия Disney могла бы снять фильм на Гаити после того, как он сбросил оковы рабства, где Ариэль встречает своего принца на фоне зарождающегося расового равенства.
«Мы в долгу перед нашими детьми, чтобы дать им самые удивительные фантастические истории, которые могут помочь развитию их воображения, — сказал он. — Мы делаем это не путем «обеления» трудных частей нашей истории. Мы делаем это, принимая нашу богатую историю и наделяя ее правдой».
Ранее сообщалось, что фильм «Русалочка» может показать лучший старт среди ремейков Disney.