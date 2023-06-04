Анджелине Джоли – 48: пять её лучших киноролей

Поклонники Анджелины Джоли отмечают день рождения своей любимицы. Актрисе, известной универсальностью и неповторимым очарованием, исполняется 48 лет. К этой дате мы собрали фильмы, в которых она подтвердила титул одной из самых высокооплачиваемых обитательниц Голливуда.

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«Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

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Сиквел фильма-фэнтези 2014-го года, может, и не показал значительных кассовых сборов, но Джоли по праву удостоилась за свой перформанс громких похвал. Картина – одна из лучших в её карьере. Многие называют злую волшебницу Малефисенту в исполнении Анджелины совершенной отрицательной героиней.

«Мистер и миссис Смит» (2005)

На съёмках этого боевика Джоли встретила Брэда Питта, ставшего, в итоге, её третьим мужем и отцом детей. Во многом благодаря чувствам, вспыхнувшим в процессе работы, пара показала на экране сильную «химию». Взаимодействие, вписавшее их супругов Смитов в историю кино и собравшее в прокате впечатляюще $487 миллионов.

«Джиа» (1998)

Байопик Майкла Кристофера об известной манекенщице 70-х Джии Караджи – одной из первых супермоделей. По словам Джоли, она не сразу согласилась исполнить роль мятущейся и ищущей себя уроженки Филадельфии, затягиваемой в бурный водоворот ночной жизни Нью-Йорка. Жизнь Караджи была очень похожа на жизнь самой актрисы, когда та делала первые шаги в Голливуде. Поэтому «Джиа» стал своеобразным тестом на прочность для Анджелины, показавшей, по мнению критиков, неплохую игру. Она же стала трамплином для оскаровской роли в «Прерванной жизни».

«Прерванная жизнь» (1999)

Через год после «Джии» Джоли поработала с режиссёром Джеймсом Мэнголдом над драмой, основанной на реальных событиях. А конкретно, на фактах биографии американской писательницы Сюзанны Кейсен и её пребывании в психиатрической клинике. Несмотря на то, что фильм получил смешанные отзывы критиков, игра Анджелины и Вайноны Райдер была признана великолепной. Джоли вручили премию «Оскар» в номинации «Лучшая исполнительница второстепенной роли».

«Особо опасен» (2008)