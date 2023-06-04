Cоздатели "Проклятия золушки" снимут еще один хоррор по сказке

Продюсерская компания ITN Studios, которая работает над хоррором «Проклятие Золушки», взялась за еще один проект по классической детской сказке — «Спящая красавица: Резня». Об этом сообщает портал Bloody Disgusting.

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В анонсированном переосмыслении сказки Шарля Перро «Спящая красавица» расскажут о пробудившейся ото сна принцессе Талии. Она нацелена отомстить злобной королеве Велме, которая стремится захватить власть в королевстве любым путем.

«Этот фильм перевернет ваше представление об этой истории с ног на голову: он дикий, мрачный и ужасающий. В нем будет ложь, кровь и резня. И если обратиться к оригинальному материалу, то там со многим можно поиграть», — сказала режиссерка Луиза Уоррен.

Роль принцессы Талии воплотит актриса Лора Христова, в каст также войдут Лианна Лассо, Лиа Глейтер, Робби Тейлор и другие. Создательница трэш-хоррора «Проклятие Золушки» Луиза Уоррен выступит в качестве режиссерки проекта, а сценарий напишет Жасмин Эбони Томас. Съемки планируют начать в августе этого года в Великобритании.

Премьера «Проклятие Золушки» запланирована на октябрь 2023 года. По словам создателей, это будет «уникальная версия» истории о Золушки, от рук которой произойдет несколько ужасных смертей. Режиссеркой выступила та же Луиза Уоррен, а сценарий написал Харрисон Боксли. В каст вошли Келли Райан Сэнсон, Крисси Вунна и Даниэль Скотт.