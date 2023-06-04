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"Человек-паук: Паутина вселенных" установил рекорд, собрав $51,75 млн в первый день

Супергеройский мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», который вышел на экранах 2 июня, заработал в первый день проката $51,75 млн. Он стал самым кассовым релизом в этом году, обогнав «Стражей Галактики 3» ($48,1) и «Братьев Супер Марио в кино» ($31,7). Об этом сообщает Variety.

"Человек-паук: Паутина вселенных" установил рекорд
© Кадр из мультфильма

Дебютная касса превысила первоначальные ожидания: эксперты считали, что фильм соберет за первый уикенд $80 млн. Теперь же они рассчитывают, что «Человек-паук: Паутина вселенных» дойдет до $113 млн в воскресенье.

Среди других успехов нового фильма, — он стартовал увереннее оригинальной картины «Через вселенные» ($35 млн), которая удостоилась «Оскара» в 2019 году. Фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» также обосновался на третьем месте рейтинга лучших кассовых сборов в первый день проката среди фильмов всей франшизы, уступив «Человеку-пауку: Нет пути домой» и «Человеку-пауку 3».

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» рассказывает о приключениях подростков Майлса Моралеса (Шамик Мур) и Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд), которые получили суперспособности и путешествуют по мультивселенным. Создатели также разнообразили персонажей с «паучьими» суперспособностями — например, в мультфильм добавили Кота-паука, Динозавтра-паука, Младенца-паука и других. Хронометраж ленты составляет 2 часа и 20 минут, что является рекордом среди анимационных проектов Голливуда.

За создание фильма отвечали режиссеры Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон. К касту присоединились актеры Оскар Айзек (Мигель О'Хара или же Человек-паук 2099), Исса Рэй (Джессика Дрю), Каран Сони (индийская версия Человека-паука) и Дэниэл Калуя (Паук-панк).

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