"Человек-паук: Паутина вселенных" установил рекорд

Супергеройский мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», который вышел на экранах 2 июня, заработал в первый день проката $51,75 млн. Он стал самым кассовым релизом в этом году, обогнав «Стражей Галактики 3» ($48,1) и «Братьев Супер Марио в кино» ($31,7). Об этом сообщает Variety.

© Кадр из мультфильма

Дебютная касса превысила первоначальные ожидания: эксперты считали, что фильм соберет за первый уикенд $80 млн. Теперь же они рассчитывают, что «Человек-паук: Паутина вселенных» дойдет до $113 млн в воскресенье.

Среди других успехов нового фильма, — он стартовал увереннее оригинальной картины «Через вселенные» ($35 млн), которая удостоилась «Оскара» в 2019 году. Фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» также обосновался на третьем месте рейтинга лучших кассовых сборов в первый день проката среди фильмов всей франшизы, уступив «Человеку-пауку: Нет пути домой» и «Человеку-пауку 3».

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» рассказывает о приключениях подростков Майлса Моралеса (Шамик Мур) и Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд), которые получили суперспособности и путешествуют по мультивселенным. Создатели также разнообразили персонажей с «паучьими» суперспособностями — например, в мультфильм добавили Кота-паука, Динозавтра-паука, Младенца-паука и других. Хронометраж ленты составляет 2 часа и 20 минут, что является рекордом среди анимационных проектов Голливуда.