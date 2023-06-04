Про Золушку и Спящую красавицу снимут хорроры
Про принцесс Золушка и Спящая красавица снимут фильмы ужасов. Об этом сообщает Bloody Disgusting.
Картины выйдут в прокат под названиями "Проклятие Золушки" и "Спящая красавица: Резня". Производством кинолент займется ITN Studios.
Новая история про Золушку выйдет на экраны в октябре 2023 года. Фильм расскажет о Золушке, от рук которой многих ждет ужасная смерть.
В новой интерпретации "Спящей красавицы" принцесса Талия пробуждается, чтобы отомстить злой королеве Велме.
Режиссером обеих кинолент выступит Луиза Уоррен.
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