Про Золушку и Спящую красавицу снимут хорроры

Про принцесс Золушка и Спящая красавица снимут фильмы ужасов. Об этом сообщает Bloody Disgusting.

© Кадр из мультфильма "Золушка"

Картины выйдут в прокат под названиями "Проклятие Золушки" и "Спящая красавица: Резня". Производством кинолент займется ITN Studios.

Новая история про Золушку выйдет на экраны в октябре 2023 года. Фильм расскажет о Золушке, от рук которой многих ждет ужасная смерть.

В новой интерпретации "Спящей красавицы" принцесса Талия пробуждается, чтобы отомстить злой королеве Велме.