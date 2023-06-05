Вышел трейлер продолжения вестерна "Нападение на Рио Браво"

Уехавший в США продюсер и актёр Александр Невский представил на своей странице в социальной сети Twitter постер фильма "Затерянные в Рио Браво".

Это - сиквел вестерна "Нападение на Рио Браво", вышедшего в РФ онлайн 31 марта. Слоган второй части: "Единственный закон - ваше оружие". Будет и третья часть - "Последние герои Рио Браво".