На экраны выходит остросюжетная спортивная драма "Вперед"

"Вперед" – искренне рассказанная история о судьбе двух братьев-сирот, неожиданно взлетевших на вершину мировой легкой атлетики. По сюжетному накалу картина напоминает культовые ленты "Легенда 17" и "Движение вверх", в которых спортивные баталии и личные трагедии героев, причудливо переплетаясь, держат зрителей в напряжении до самой последней секунды.

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Братья Аскар и Бекзат после смерти отца становятся грозой родного казахского аула и не видят для себя никакого будущего, кроме криминального. За очередным ограблением их застает знаменитый тренер по легкой атлетике.

Интуитивно почувствовав заложенный в ребятах потенциал, тренер увозит молодых людей в город и, несмотря на их яростное сопротивление, начинает жесткие спортивные тренировки. Большие победы не заставили себя ждать, но испытания на этом не закончились, и вскоре молодым людям придется сделать смертельно опасный выбор.

Над сценарием работал квартет: Максим Акбаров , Ауэз Ауэзов , Тимур Акбаров , Александр Гольцев . Главные роли в фильме исполнили Жандос Айбасов , Ербол Семкулов , Ерик Жолжаксынов и Карина Кудекова .

"Вперед" уже стал триумфатором многочисленных международных фестивалей – от Швеции до Италии, выходил в основной конкурсный отбор на фестивалях в Китае, Корее, Бразилии, Мексике и Боливии.

На кинофестивале Paladino doro в итальянском Палермо фильм был удостоен приза Social award. В Москве лента одержала победу на Международном кинофестивале "Leonid Khromov International Film Festival" (LKIFF).