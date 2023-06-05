Забавные киноляпы в советских фильмах, которые зрители не замечали

Даже самые серьезные и профессиональные постановщики не застрахованы от ошибок. Пятый канал изучил советский кинематограф и обнаружил несколько забавных ляпов, на которые до сих пор никто не обращал внимание.

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Так, в знаменитой комедии режиссера Юрия Чулюкина «Девчата» (1962) в эпизоде, когда Вере Кругловой приносят письмо от неверного супруга, Тося кладет конверт на стул. Но уже в следующем кадре его на этом месте нет.

В не менее легендарной картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979) странности происходят с обувью Людмилы, подруги главной героини Кати. В сцене, когда девушки идут в гости к дяде Катерины у Люды на ногах красуются босоножки черного цвета. Однако внутри помещения они превращаются в белые туфли.