Топ-10 лучших фильмов про Человека-паука от Variety
В честь недавней премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» издание Variety составило топ из десяти фильмов про Человека-паука. Рейтинг формировался от худшего к лучшему, но для удобства мы перевернём топ: от лучшего к худшему.
Самым лучшим фильмом про героя в издании посчитали фильм «Человек-паук» 2002 года Сэма Рэйми. Следом идут «Человек-паук: Нет пути домой» с тремя версиями Человека-паука от разных актёров и «Человек-паук 2» Сэма Рэйми.
Рейтинг из 10 фильмов про Человека-паука от Variety:
- Фильм «Человек-паук» (2002)
- Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
- Фильм «Человек-паук 2» (2004)
- Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
- Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» (2018)
- Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
- Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023)
- Фильм «Новый Человек-паук» (2012)
- Фильм «Человек-паук 3» (2007)
- Фильм «Новый Человек-паук 2» (2014).