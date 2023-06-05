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Топ-10 лучших фильмов про Человека-паука от Variety

В честь недавней премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» издание Variety составило топ из десяти фильмов про Человека-паука. Рейтинг формировался от худшего к лучшему, но для удобства мы перевернём топ: от лучшего к худшему.

Топ-10 лучших фильмов про Человека-паука
© Чемпионат.com

Самым лучшим фильмом про героя в издании посчитали фильм «Человек-паук» 2002 года Сэма Рэйми. Следом идут «Человек-паук: Нет пути домой» с тремя версиями Человека-паука от разных актёров и «Человек-паук 2» Сэма Рэйми.

Рейтинг из 10 фильмов про Человека-паука от Variety:
  1. Фильм «Человек-паук» (2002)
  2. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
  3. Фильм «Человек-паук 2» (2004)
  4. Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
  5. Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» (2018)
  6. Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
  7. Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023)
  8. Фильм «Новый Человек-паук» (2012)
  9. Фильм «Человек-паук 3» (2007)
  10. Фильм «Новый Человек-паук 2» (2014).
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