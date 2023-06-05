3 увлекательных фильма с одним актером в кадре

Для захватывающих дух кинокартин не всегда требуются внушительные бюджеты и необъятный актерский состав. Подборка фильмов с одним актером в кадре, от которых не оторваться, – в материале "Рамблер".

© Кадр из фильма "Не угаснет надежда"

"Погребенный заживо" (2010)

В центре сюжета – герой по имени Пол Конрой, который приходит в сознание и обнаруживает себя в деревянном гробу. Кислорода не хватит надолго, поэтому требуется как можно скорее выбраться из заточения. Однако при себе у мужчины только зажигалка и мобильный телефон. Он начинает обзванивать всевозможные государственные учреждения США, прося о помощи и стараясь выбраться из заточения, которое грозит ему смертью. В ходе многочисленных разговоров выясняется, что Пол работает шофером в Ираке, и в земле его закопали террористы. За жизнь жертвы преступники требуют выкуп в размере 5 миллионов долларов.

"Лок" (2013)

Айвен Лок – примерный семьянин и руководитель строительных работ. Завтра – значимый день в жизни главного героя: подготавливается заливка бетоном опалубки из нескольких десятков бетономешалок – дело ответственное, поэтому мужчина немного нервничает. Кроме того, он спешит попасть домой, к семье, на просмотр футбольного матча. Внезапно ему поступает звонок из Лондона: девушка, с которой он переспал несколько месяцев назад, сообщает о своей беременности. Но и это еще не все: она уже в роддоме и у нее начались преждевременные роды. Мужчина вынужденно меняет планы и отправляется в столичную больницу.

"Не угаснет надежда" (2013)