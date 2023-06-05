Названа дата премьеры фильма "Меньшее зло"

Разговорная комедия "Меньшее зло" выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Об этом представители платформы сообщили "Газете.Ru". Премьера фильма состоится 9 июня.

В комедии всего четыре действующих лица - муж, жена, бывший любовник жены и случайная знакомая любовника. 40-летние Виктория (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) после 15 лет брака не смогли завести ребенка. В гости к паре приходит вернувшийся после нескольких лет жизни в Москве друг Павел (Виктор Добронравов) с новой знакомой Алисой (Юлия Гревцова).

В ходе разговора выясняется, что проблемы с зачатием у Максима, в то время как Виктория здорова. Друзья пришли к идее, что Павел может стать донором спермы для Виктории, которая раньше была его любовницей.

Режиссер проекта - Виктор Шамиров.

"Я давно мечтал поработать с Виктором Шамировым, и мне было невероятно интересно на съемках, он тончайший режиссер. Главным уроком для меня стала работа над знанием материала, сценария: Витя досконально знает сценарий и просил артистов так же внимательно и трепетно относиться к тексту", - поделился Добронравов.