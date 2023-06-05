Disney анонсировала съемки третьей части сказки «Фокус-покус»

К своим ролям вернутся те же самые актеры.

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Невероятный успех сиквела киносказки «Фокус-покус» осенью прошлого года должен был заставить студию Disney сразу же порадовать зрителей новостями о будущем продолжении.

Правда, обещаний пришлось ждать полгода. Только в начале июня 2023-го президент киностудии Disney Шон Бэйли объявил, что третья часть фильма стопроцентно будет.

Более того, кинодеятель заявил, что разработка проекта уже началась, и пообещал возвращение к своим персонажам полюбившихся зрителям Сары Джессики Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими.