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Disney анонсировала съемки третьей части сказки «Фокус-покус»

К своим ролям вернутся те же самые актеры.

Disney анонсировала съемки третьей части сказки «Фокус-покус»
© Inc-News

Невероятный успех сиквела киносказки «Фокус-покус» осенью прошлого года должен был заставить студию Disney сразу же порадовать зрителей новостями о будущем продолжении.

Правда, обещаний пришлось ждать полгода. Только в начале июня 2023-го президент киностудии Disney Шон Бэйли объявил, что третья часть фильма стопроцентно будет.

Более того, кинодеятель заявил, что разработка проекта уже началась, и пообещал возвращение к своим персонажам полюбившихся зрителям Сары Джессики Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими.

Напомним, что оригинальная версия о приключениях трех сестер-ведьм, случайно воскрешенных в день Хэллоуина, вышла в 1993 году.

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