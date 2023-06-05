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Вышел тизер фильма «Птичий короб: Барселона» — спин-офф хоррора с Сандрой Буллок

Платформа Netflix представила тизер фильма «Птичий короб: Барселона» — нового проекта во вселенной одноимённой ленты, вышедшей в 2018 году.

Тогда атмосферный хоррор рассказал о появлении на Земле существ, которые убивают людей при взгляде на них. Главную роль в «Птичьем коробке» сыграла Сандра Буллок, которая вместе с детьми отправилась на поиски безопасного для жизни места.

Теперь нас ждёт спин-офф той картины. Действие перенесётся в Барселону, а нас ждут новые персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнят Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Диего Кальва («Нарко: Мексика») и Наиля Шуберт.

Фильм выйдет на Netflix 14 июля.

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