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Детали нового мультфильма Хаяо Миядзаки решили засекретить

Новый мультфильм японского мультипликатора Хаяо Миядзаки "Как поживаете?" выпустят без трейлеров. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Детали нового мультфильма Миядзаки решили засекретить
© Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Студия Ghibli решила отказаться от использования промо-материалов, чтобы засекретить подробности сюжета мультфильма. По словам ее главы Тосио Судзуки, зритель воспринимает трейлеры так, будто его отрезки — это самые интересные детали фильма.

"Поэтому, раз уж дело дошло до этого, я решил, что нам стоит ограничиться одним постером", — заявил представитель студии Ghibli.

В Японии премьера мультфильма "Как поживаете?" состоится 14 июля. Даты выхода в других странах пока неизвестны.

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