Детали нового мультфильма Миядзаки решили засекретить

Новый мультфильм японского мультипликатора Хаяо Миядзаки "Как поживаете?" выпустят без трейлеров. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Студия Ghibli решила отказаться от использования промо-материалов, чтобы засекретить подробности сюжета мультфильма. По словам ее главы Тосио Судзуки, зритель воспринимает трейлеры так, будто его отрезки — это самые интересные детали фильма.

"Поэтому, раз уж дело дошло до этого, я решил, что нам стоит ограничиться одним постером", — заявил представитель студии Ghibli.

В Японии премьера мультфильма "Как поживаете?" состоится 14 июля. Даты выхода в других странах пока неизвестны.