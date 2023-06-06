В онлайн-кинотеатрах выходит "Тихий садовник"
В ближайшую среду, 7 июня, состоится премьера драматического триллера под названием «Тихий садовник» (18+). В главной роли выступит известный по многим кинолентам актер Джоэл Эдгертон.
Картина является новым творением режиссера Пола Шредера, который снял множество кинолент, в том, в том числе таких известных, как «Таксист» (18+), «Бешеный бык» (16+), «Воскрешая мертвецов» (16+).
Помимо Джоэла Эдгертона, в фильме играют такие звезды, как Сигурни Уивер и Куинтесса Суинделл.
Фильм повествует о садовнике Нарвеле Роте, кажется обычным щепетильным ландшафтным дизайнером, который вместе с подчиненными отвечает за территорию старинного поместья. Он живет по собственным строгим правилам в надежде на искупление грехов прошлого, полного крови и смертей. Размеренный образ жизни Нарвела меняется, когда хозяйка поместья просит его взять на поруки ее своенравную племянницу Майю. Однако, чтобы вытащить Майю из неприятностей, Нарвелу придется нарушить пару своих правил.
Название фильма: «Тихий садовник»
Дата релиза: 7 июня 2023 года
Производство: HanWay Films
Жанр: драматический триллер
Формат: 111 минут
Режиссер: Пол Шредер
Оператор: Александр Дайнан
Композитор: Дев Хайнс
Художники-постановщики: Кристин Брандт, Кэти Портер, Венди Талли
Монтаж: Бенжамин Родригес мл.
В ролях: Джоэл Эдгертон; Сигурни Уивер; Куинтесса Суинделл; Эсай Моралес; Эдуардо Лозан; Виктория Хилл; Эми Ле; Эрика Эшли; Тимоти Т. МакКинни; Джаред Банкенс