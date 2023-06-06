В онлайн-кинотеатрах выходит "Тихий садовник"

Картина является новым творением режиссера Пола Шредера , который снял множество кинолент, в том, в том числе таких известных, как «Таксист» (18+), «Бешеный бык» (16+), «Воскрешая мертвецов» (16+).

Фильм повествует о садовнике Нарвеле Роте, кажется обычным щепетильным ландшафтным дизайнером, который вместе с подчиненными отвечает за территорию старинного поместья. Он живет по собственным строгим правилам в надежде на искупление грехов прошлого, полного крови и смертей. Размеренный образ жизни Нарвела меняется, когда хозяйка поместья просит его взять на поруки ее своенравную племянницу Майю. Однако, чтобы вытащить Майю из неприятностей, Нарвелу придется нарушить пару своих правил.