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Стало известно, что финал культовой советской комедии «Девчата» мог быть более драматичным

Финал культовой советской комедии “Девчата” (0+) оказался не таким, каким он должен был быть. Сеть заполнилась информацией о том, что история фильма должна была иметь другой исход.

Финал культовой комедии «Девчата» мог быть более драматичным
© FBM

Когда “Девчата” вышли на большие экраны, они сразу полюбились зрителям всех возрастов. Однако руководство кинематографа не оценило фильм так высоко, как его поклонники. В то время его описывали как “слишком бытовую и мелкую комедию для советского экрана”.

Фильм “Девчата” был создан на основе повести Бориса Бедного, который, вероятно, не мог предположить, насколько его труд станет популярным и переведенным на множество языков. Сам писатель никогда не мечтал о том, чтобы его произведение было экранизировано.

Исход истории в финале фильма, где главные герои находят счастье, приятно порадовал зрителей. Однако не все знают, что для некоторых персонажей история могла развиваться иначе. В оригинальной версии повести мудрая и спокойная Надежда отказывается от свадьбы с Ксан Ксанычем. Однако режиссер Юрий Чулюкин решил изменить сюжет и исключил драматический момент из финала. Тем не менее, первоначальная версия сюжета описана в повести Бедного.

В повести писателя разворачивается история Анфисы, главной красавицы повести. Она влюбляется в Вадима, но вскоре узнает, что не может иметь детей из-за того, что ранее сделала аборт. Это становится серьезным испытанием для их отношений, и Анфиса принимает решение уйти от Вадима.

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