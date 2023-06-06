Финал культовой комедии «Девчата» мог быть более драматичным

Стало известно, что финал культовой советской комедии «Девчата» мог быть более драматичным
Финал культовой советской комедии “Девчата” (0+) оказался не таким, каким он должен был быть. Сеть заполнилась информацией о том, что история фильма должна была иметь другой исход.
Когда “Девчата” вышли на большие экраны, они сразу полюбились зрителям всех возрастов. Однако руководство кинематографа не оценило фильм так высоко, как его поклонники. В то время его описывали как “слишком бытовую и мелкую комедию для советского экрана”.
Фильм “Девчата” был создан на основе повести Бориса Бедного, который, вероятно, не мог предположить, насколько его труд станет популярным и переведенным на множество языков. Сам писатель никогда не мечтал о том, чтобы его произведение было экранизировано.
Исход истории в финале фильма, где главные герои находят счастье, приятно порадовал зрителей. Однако не все знают, что для некоторых персонажей история могла развиваться иначе. В оригинальной версии повести мудрая и спокойная Надежда отказывается от свадьбы с Ксан Ксанычем. Однако режиссер Юрий Чулюкин решил изменить сюжет и исключил драматический момент из финала. Тем не менее, первоначальная версия сюжета описана в повести Бедного.
В повести писателя разворачивается история Анфисы, главной красавицы повести. Она влюбляется в Вадима, но вскоре узнает, что не может иметь детей из-за того, что ранее сделала аборт. Это становится серьезным испытанием для их отношений, и Анфиса принимает решение уйти от Вадима.