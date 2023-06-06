Телезрители обнаружили киноляп с ковром в фильме «Москва слезам не верит»
Фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова вышел на экраны в 1979 году. По мнению кинокритиков, в ленте имеется ряд киноляпов.
Один из них заметили в эпизоде, в котором Катерина приезжает к любовнику Володе. Внезапно возвращается теща Володи, срывая свидание. Катерина показана полураздетой на фоне ковра с полосками.
Через некоторое время показан роман Катерины с Гошей. Он приглашает ее провести время на природе. В какой-то момент Гоша укрывает главную героиню фильма тем же самым ковром из квартиры любовника. Мнение зрителей сразу разделилось на два лагеря: один считают, что это киноляп, а вторые — гениальная задумка режиссеров, пишет портал Sport24.
В октябре прошлого года российские зрители впервые за 46 лет обнаружили новый киноляп во всеми любимом новогоднем кино «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщила «Киноафиша». «Вечерняя Москва» вместе с экспертом разбиралась в ошибках советских фильмов.
Незадолго до этого фанаты «Иронии судьбы» обнаружили еще одну ошибку в картине — уже орфографическую. Найти недочет можно в самом начале фильма. Картина начинается с текста-описания. Если обратить внимание, то в слове «исключительно» пропущена буква «л».