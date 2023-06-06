Чем интересен «Человек-паук: Паутина вселенных»

Снова отправляемся в путешествие через вселенные!

На экраны кинотреатров во всём мире вышел мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», продолжение головокружительной истории «Человек-паук: Через вселенные».

Сумела ли вторая история о Майлзе Моралесе стать такой же успешной как первая или даже круче? Самое время узнать это — Тлум.Ру посмотрел новинку и готов поделиться впечатлениями (без спойлеров, конечно же).

О чём мультфильм?

Гвен знает, что её отец охотится за женщиной-пауком, не подозревая, что она и есть та самая супергероиня. Однажды ночью, услышав о возможном вторжении в музей Гуггенхайма, она отправляется туда, чтобы противостоять воришкам, но вместо грабителей встречает злодея Стервятника из другой вселенной. На помощь ей приходят другие пауки — они же предлагают девушке присоединиться к «Обществу Пауков».

В это время Майлз Моралес встречает необычного злодея — Пятно; он обвиняет Человека-паука во всех своих проблемах. Для того, чтобы разобраться с опасным злодеем, паучку понадобится помощь, однако не все его союзники — действительно хорошие ребята.

Что заслуживает внимания?

№ 1. История Гвен

В отличие от первой части, где фокус внимания был на Майлзе, тут зрителям предстаёт куда больше истории Гвен — она героиня интересная, яркая и весёлая, но, как водится, не без мрачных тайн. Какой была её жизнь до того, как она попала во вселенную Моралеса? Как она стала Женщиной-пауком, какие препятствия ждали её на этом пути, кого она потеряла? Всё это мы узнаем в новом мультфильме — истории Гвен тут действительно много, и она стала полноправной главной героиней сиквела.

№ 2. Визуал

Как и в первой части, тут визуальное оформление захватывает: каждый кадр хочется впитать в себя, изучить, оценить. Мешанина стилей не вызывает ничего, кроме желания наслаждаться просмотром, при этом каждый мир, в который мы погружаемся, пускай даже на мгновение, кажется уникальным. Тут можно сравнить хотя бы миры Майлза и Гвен: первый кажется вполне привычным нашему взгляду, он яркий и сочный, довольно чёткий и понятный. Мир Женщины-паука же отличается более приглушёнными цветами (преимущественно синим и розовым), а изображение выглядит слегка смазанным.

№ 3. Множество отсылок

Причём, ко всему — от других Паучков до мемов, которые любят во всём мире. Лего? Да пожалуйста — тут и такой мир есть. Отсылки к Человеку-пауку Тоби Макгуайера? И такого вам отсыплем, и даже покажем. Фансервис тут есть как для тех, кто может назвать себя давним поклонником серии комиксов о Человеке-пауке, так и для новых зрителей, знакомых с франшизой по большей части по мемам.

№ 4. Музыкальное сопровождение

Как и в первой части, тут на фоне звучит множество композиций, под которые во время просмотра вы обязательно будете качать головой, а, когда закончите — сохраните их в свой плейлист. Музыка Дэниела Пембертона придаёт сценам трогательности, а композиции c текстом определённо добавляют динамичности. В общем — идеальное сочетание!

№ 5. Хронометраж

Для кого-то фильм может показаться затянутым, но точно не для фанатов истории Майлза — два с лишним часа проходят как одна секунда, при этом сам сюжет плотный и насыщенный. Нас проводят по разным локациям, знакомят с героями, втягивают в эпичные сражения — скучать точно не приходится.

№ 6. Посыл

В начале фильма Гвен переживает, что всегда хотела бы играть на барабанах в рок-группе, вот только пока не получилось найти себе эту самую группу. К концу… что ж, это вы узнаете, если посмотрите мультфильм, однако рассказываем: посыл тут очень мощный и вдохновляющий. Иногда в жизни нас ждут неудачи, иногда нам встречаются неправильные люди, однако главное, что можно сделать — не сдаваться и продолжать искать дальше. И ни в коем случае не тратить ни силы, ни нервы на неправильных людей.А ещё через весь мультфильм сквозит одна мысль: что определяет героя? Насколько герой имеет право быть обычным человеком, со своими желаниями, страхами и неуверенностью? Многие супергеройские фильмы так или иначе затрагивали эту тему, но, кажется, впервые это обговорено так чётко именно в «Человеке-пауке: Паутине вселенных».

№ 7. Много. ОЧЕНЬ МНОГО пауков

Если вы давний фанат комиксов Marvel и вообще фанатеете от Человека-паука во всех его разнообразных проявлениях, то в этом мультфильме вы найдёте ну очень много знакомых героев. Паук-панк, Человек-паук 2099, Беременная Женщина-паук, Паук-ковбой на коне-пауке (да, он тоже в маске!). В общем, их сотни, они все разные, с разной внешностью и характером. Выбрать любимчика будет непросто.

Итог

Итак, стоит ли смотреть «Человек-паук: Паутина вселенных»? Однозначно да, особенно если вы фанат первой части (если вы вдруг по какой-то причине не успели с ней познакомиться — скорее исправляйте это!).