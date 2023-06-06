«Трансформеры: Восхождение Звероботов» назвали одним из лучших фильмов франшизы

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В целом критики приняли ленту смешанно, отмечая как хорошие, так и очень слабые стороны.

© «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

На сайте Rotten Tomatoes у ленты 68% свежести на основе 19 рецензий. На Metacritic у картины 46 баллов из на основе всего 12 рецензий.

Журналисты отмечают, что фильм надоедает вечной беготнёй героев и бессмертием главных героев. Ленту называют бездушным блокбастером, который ничем не цепляет. Но есть и светлые моменты: зрелищный экшен, диалоги между персонажами и музыка.

К концу фильма непрерывная беготня и драки становятся однообразными. Ещё есть много моментов, когда двое ведущих людей не могут умереть, а трансформеры кажутся невосприимчивыми ко всему. Ставки не ощущаю

Шаг назад в бессмысленное забвение для франшизы, которая ненадолго вселила надежду во что-то лучшее.

Это весёлый летний блокбастер под попкорн. Здесь представлен крутой экшен, персонажи, за которых можно болеть, дерзкий юмор и душевность.

Масштабные, эпические сцены сражений и трогательная дружба между Миражем и Ноем делают этот фильм незабываемым! Временами весёлый, временами тяжелый и эмоциональный, это лучший фильм о трансформерах со времён первого.