Вышел русский трейлер фильма "Мое преступление"

Синопсис его таков: "Париж, 1930-е годы. Мадлен Вердье - молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса на мели - обвиняется в убийстве известного продюсера. Суд оправдывает её благодаря подруге-адвокату, и Мадлен ждёт новая жизнь в лучах славы и успеха. Пока всё тайное не становится явным".