Вышел русский трейлер фильма "Мое преступление"
Опубликован трейлер нового фильма режиссёра и сценариста Франсуа Озона "Моё преступление". Ролик снабжён русскими субтитрами.
Синопсис его таков: "Париж, 1930-е годы. Мадлен Вердье - молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса на мели - обвиняется в убийстве известного продюсера. Суд оправдывает её благодаря подруге-адвокату, и Мадлен ждёт новая жизнь в лучах славы и успеха. Пока всё тайное не становится явным".
В ролях: Изабель Юппер ("Кружевница", "8 женщин", "Она"), Феликс Лефевр ("Лето'85", мини-сериал "Неверный"), Надя Терешкевич ("Магия зверя", сериал "Десять процентов"), Андре Дюссолье ("Всё прошло хорошо", "Странные сады", "Дети природы"), Дэни Бун ("Мой лучший друг", "Таможня даёт добро"), Жан-Кристоф Буве (серия фильмов "Такси", "Красный отель"), Ребекка Мардер ("Облава", "Внебрачные связи").
Премьера в Москве - 13 июня, в Петербурге - 16 июня, а в российский прокат лента выйдет 22 июня.