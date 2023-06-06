Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет без единого трейлера

Есть один американский фильм — ах, я чуть не произнёс название вслух! — он выходит этим летом примерно в одно время с «Как поживаете?.. Они сделали три трейлера и выпускали их по одному. Если вы посмотрите их, то уже знаете всё, что произойдет в этом фильме. Как к этому относятся кинозрители? Ведь существуют люди, которые после просмотра всех трейлеров не хотят идти смотреть фильм. Мы же хотели сделать нечто противоположное.