Он бы пришёл в бар, а затем, наконец, украл бы напиток для себя, попытался бы выпить, но ничего бы не вышло и всё бы вытекло. Он самый причудливый злодей. Крис выдал отличную фразу для Пятна: «Пытаюсь заполнить дыру в своём сердце ещё большим количеством дыр».