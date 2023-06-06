Лет тридцать назад это кино назвали бы "производственной драмой". Потому что она вся о работе. О труде. Правда, не на фабрике или заводе, а на рыболовецком траулере. Согласитесь, тема не то что редкая, а вообще практически невозможная на сегодняшнем российском экране. А сейчас это кино точно отнесут к "фильму-катастрофе".

На первый взгляд так... Но только на первый.

Интересно, что возник проект на реальном опыте писателя Георгия Владимова, который в 1962 году свою творческую командировку на север, к рыбакам, "переоформил" в реальное плавание на рыболовном судне в качестве матроса. После нескольких месяцев плавания он сел писать роман о рыбаках под названием "Три минуты молчания" и закончил его через семь лет. Но в полном виде напечатать не смог. С большими цензурными сокращениями роман появился в трех номерах "Нового мира" в 1969 году.

И тут же автора обвинили во всех смертных грехах. А прежде всего - в очернении рыбацкой профессии, образа труженика моря и советского рыболовного флота в целом.Кстати, именно публикация романа окончательно решила судьбу и Александра Твардовского на посту главного редактора "Нового мира". Его ушли.

Именно этот полузапрещенный советский роман взяли за основу сценаристы Наталия Мещанинова и Борис Хлебников. Но только за основу. Потому как перенесли время действия в наши дни (смартфоны, колонки, джинсы) и назначили новых героев. Племя младое, юное представляют бодрые студенты мореходки юнги Максим (Олег Савостюк) и Никита (Макар Хлебников). Племя хорошо пожившее еще при советской власти — команда экипажа, сборище морских волков, которых в море гонит и желание заработать, и врожденный авантюризм.

Но в целом корабль "Снегирь" (какое говорящее название!) — вне времени, которое там застыло, как море в штиле. Волну гонят лишь эти два модных перца, которые пошли в море "по приколу". Особенно Никита, который не ест морковки и хочет отдыхать в Таиланде. Ребята ошиблись дверью в красивый мир и настоящая волна, штормовая, поставит все на свои места. И между ними — электрический заряда взаимного непониманипя и неприятия.

Ох, не зря, вступая на борт, Никита говорит: "Смерть моя!". Сначала мир матерых мужиков, идущих в море за длинным рублем, кое-как принимает чужаков, но потом исторгает из себя, как чужеродное тело. Только боцман Геннадий (Александр Робак), становится для них кем-то вроде опекуна. А вот вредный Юрец (Тимофей Трибунцев) в открытую измывается над интеллигентным Никитой, который раздражает всех своей неприспособленностью к матросскому труду, долгим принятием душа, а также неуместной морской болезнью. Словом, битва поколений в действии.

Как известно, Хлебников умеет работать с артистами. И здесь подобрал яркий актерский ансамбль. В картине, помимо Робака и Трибунцева, сочно лепят характеры Евгений Сытый (дед), Сергей Наседкин (кок). Весь экипаж - сбор архетипов, причем общающихся без мата, что уже чудо. Ведь морские волки им не ругаются, а разговаривают. Но ведь речь идет, по большому счету, о "педагогической поэме" — воспитании молодежи. Пусть и в экстремальных условиях. И зрители 14 плюс потянутся на такое кино, предположили продюсеры (компания "Глобус-фильм"). Тем более что чуткая камера Алишера Хамидходжаева просто творит чудеса. Особенно это видно в сцене шторма, виртуозно снятом оператором.

Напомним, что этим фильмом открылся в апреле ММКФ. Многие критики тогда увидели в нем некий символизм, намек на корабль-Россию, которую треплет шторм и которая все никак не уйдет на дно. Причем ухитряется спасти еще и чужих, что выглядит весьма символично. Не зря же проект снят при поддержке не только Минкульта, но и Романа Абрамовича...

Такая вроде большая метафора получилась. Но здесь интересней не большое, а малое. Двойное и тройное дно "Снегиря". Фильм-катастрофа превращается на глазах в психологическую драму, почти реальную трагедию, полную лицемерия и лжи. Причем если погода в фильме постоянно меняется — от штиля к шторму, то герои не меняются даже после страшных событий. Они как плавающие обломки империи, как это ржавое корыто, на котором пытаются заработать на хлеб и водку насущную.

Пьют, кстати, здесь все. Даже капитан за штурвалом. А о Боге даже в минуту смертельной опасности никто не вспоминает... Не до того... Какие там небеса, если люди не видят и не слышат друг друга...