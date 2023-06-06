Нолан рассказал об эксперименте со сценарием «Оппенгеймера»
Британский режиссер и продюсер Кристофер Нолан рассказал об эксперименте со сценарием фильма «Оппенгеймер». По его словам, он был написан от первого лица.
Нолан пообщался с журналом издания Empire относительно своего нового фильма «Оппенгеймер». Он признался, что ранее не делал ничего подобного в своей профессиональной карьере.
«Фактически я написал его от первого лица, чего никогда раньше не делал. И я не знаю, делал ли кто-нибудь это раньше. Суть в том, что в цветных сценах, которые составляют основную часть фильма, все рассказано с точки зрения Оппенгеймера — вы буквально смотрите на происходящее его глазами», — поделился режиссер.
Он обратил внимание, что от первого лица также были прописаны декорации картины «Оппенгеймер». В США премьера киноленты состоится 21 июля.