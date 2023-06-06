Зрители заметили сразу несколько киноляпов в «Трех мушкетерах»

Киноляпы можно заметить не только в плохих фильмах, но и любимых кинолентах СССР. Так, зрители обнаружили сразу несколько несостыковок в картине «Д'Артаньян и три мушкетера» с актерами Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой.

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Например, такой киноляп заметили в эпизоде, где героиня Тереховой бежит босая, скинув обувь в виде современных туфель на каблуках, которые появились несколько столетий спустя после описанных событий в «Трех мушкетерах». Неизвестно, почему актрисе не подобрали подходящую ко времени обувь.

Другой момент зрители заметили в сцене, где Д'Артаньян бреет голову забравшемуся в дом гвардейцу. Герой Боярского ходит в одном сапоге на правой ноге, а позже в этой же сцене сапог оказывается на левой, сообщает Sport24.