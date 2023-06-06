Опубликован первый постер фильма «Неудержимые 4»

В твиттер-аккаунте «Неудержимых» был опубликован первый постер четвёртой части серии, выход которой состоится в сентябре.

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А уже завтра, 7 июня, создатели обещают представить полноценный трейлер фильма «Неудержимые 4».

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В то же время четвёртая часть станет первой без Арнольда Шварцнеггера — ранее он рассказал журналистам, что ему хватило трилогии. Зато отряд пополнят новые персонажи.