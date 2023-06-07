Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом»

В сети появился трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом. В ролике показали различные экшен-моменты, включая перестрелки, взрывы и многое другое.

Сюжет расскажет про водителя, направляющегося к беременной жене в больницу, когда в его машину вдруг садится загадочный пассажир. Под дулом пистолета незнакомец требует отвезти его, у водителя не остаётся выбора и он вынужден следовать указаниям пассажира. В итоге история получает неожиданный поворот.