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Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом»

В сети появился трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом. В ролике показали различные экшен-моменты, включая перестрелки, взрывы и многое другое.

Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом»
© Чемпионат.com

Сюжет расскажет про водителя, направляющегося к беременной жене в больницу, когда в его машину вдруг садится загадочный пассажир. Под дулом пистолета незнакомец требует отвезти его, у водителя не остаётся выбора и он вынужден следовать указаниям пассажира. В итоге история получает неожиданный поворот.

Снял картину Юваль Адлер, поставивший фильм «Вифлеем».

Фильм «Схватка с дьяволом» выйдет 28 июля. Лента также получит официальный прокат в России.

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