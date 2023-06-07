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Фильм «Неудержимые 4» официально покажут в России

Боевик «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне и другими звёздами Голливуда официально выйдет в кинотеатрах России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию Global Film. Авторы уже показали локализованный постер фильма с датой выхода — 21 сентября, за день до мировой премьеры.

Фильм «Неудержимые 4» официально покажут в России
© Чемпионат.com

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.

По сюжету фильма отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. 7 июня также должен выйти первый трейлер картины, который раскроет больше сюжетных подробностей.

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