Режиссер «Олдбоя» выпустит исторический триллер для Netflix

Знаменитый корейский постановщик Пак Чхан-ук, известный по работе над культовым фильмом «Олдбой», спродюсирует для Netflix исторический триллер «Война и восстание». Пак сотрудничает с популярным онлайн-кинотеатром впервые.

Сюжет ленты поведает о двух друзьях детства, которые стали врагами на фоне важных исторических событий. Для проекта уже нашли исполнителей главных ролей. Их доверили Кан Дон-вону («Поезд в Пусан 2») и Пак Чон-мину («Решение уйти»). Помимо продюсирования, Пак Чхан-ук выступит и соавтором сценария. А поставит картину Ким Сан-ман («Полночь FM»).