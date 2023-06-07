Режиссер «Олдбоя» напишет сценарий исторической драмы для Netflix
Режиссер Пак Чхон-ук напишет сценарий и займется продюсированием исторической драмы «Война и восстание» для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Variety.
Сюжет фильма расскажет о двух друзьях детства, которые становятся непримиримыми противниками. Главные роли сыграют Пак Чон-мин («Решение уйти») и Кан Дон-вон («Поезд в Пусан 2: Полуостров»), а режиссерское кресло займет Ким Сан-ман. Производством проекта занимается студия Moho Films, которая выпускала такие фильмы Пак Чхон-ука, как «Решение уйти» и «Служанка».
Ранее стриминговый сервис Max выпустил трейлер шпионского мини-сериала «Сочувствующий», снятого южнокорейским режиссером Пак Чхан Уком по одноименному роману американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена. В сериале актер Хоа Сюандэ изображает северовьетнамского шпиона, который внедряется в сообщество беженцев в Лос-Анджелесе 70-х.