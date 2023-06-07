Фильм "Неудержимые 4" со Сталлоне выйдет в России

Боевик "Неудержимые 4" официально выйдет в российский прокат. Об этом сообщила кинопрокатная компания Global Film.

© Кадр из фильма "Неудержимые 4"

Премьера фильма состоится 21 сентября. В четвертой части "Неудержимых" снялся актер Сильвестр Сталлоне, исполнив роль наемника Барни Росса. Для него франшиза станет последней. Также в ленте сыграют Джейсон Стэйтем, Меган Фокс, Энди Гарсиа, Ико Уайс и 50 Cent.

Согласно сюжету, в команду элитного отряда наемников набирают новичков, которые при выполнении операции ЦРУ попадают в плен. На помощь им отправляется Ли Кристмас.