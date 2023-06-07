Фильм "Неудержимые 4" со Сталлоне выйдет в России

Фильм "Неудержимые 4" со Сильвестром Сталлоне выйдет в России
Боевик "Неудержимые 4" официально выйдет в российский прокат. Об этом сообщила кинопрокатная компания Global Film.
Премьера фильма состоится 21 сентября. В четвертой части "Неудержимых" снялся актер Сильвестр Сталлоне, исполнив роль наемника Барни Росса. Для него франшиза станет последней. Также в ленте сыграют Джейсон Стэйтем, Меган Фокс, Энди Гарсиа, Ико Уайс и 50 Cent.
Согласно сюжету, в команду элитного отряда наемников набирают новичков, которые при выполнении операции ЦРУ попадают в плен. На помощь им отправляется Ли Кристмас.
Съемки четвертой части боевика анонсировали в 2014 году, однако третья часть провалилась в прокате, а между Сильвестром Сталлоне и продюсерами фильма случился конфликт. Дошло до того, что актер Арнольд Шварценеггер отказался участвовать в проекте, если из него уйдет Сталлоне.