13 полнометражных мультфильмов лета 2023

Три месяца хорошей — порой чересчур! — погоды, долгих светлых вечеров и возможностей. В общем, лето официально наступило, даже если в некоторых регионах России об этом и не скажешь без предварительного взгляда в сторону календаря.

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Так или иначе, Тлум.Ру со своей подборкой 13 полнометражных мультфильмов готов подсказать зрителям, на что обратить внимание этим летом. Итак, что можно будет увидеть на больших экранах?

Видео дня

№ 1: «Маша и Медведь в кино: Скажите „Ой!“»

Дата выхода: 1 июня

О чём: Медведю требуются деньги, Маша не готова бросать друга в беде, так что на новую работу они устраиваются вместе. И это далеко не все совместные приключения одной из главных дружеских парочек из отечественных мультфильмов. У нас и обзор в наличии, заглядывайте, спойлеров не бойтесь, их там нет.

№ 2: «Герои волшебного леса»

Дата выхода: 16 июня

О чём: два секретных агента от двух разных царств — Солнца и Луны — встречаются, знакомятся, немного не принимают друг друга, но это мелочи. Клаэ и Бруо отправляются на поиск перлимпов! Кто это такие? Оставим ответ в тайне, потому что мультфильм обещает фантастически красочное погружение в мир природы и волшебства.

№ 3: «Зверогонщики»

Дата выхода: 22 июня

О чём: ехать вперёд 4 дня подряд со скоростью 200 миль в час, под силу ли такие страсти лори Жи? Придётся зверьку постараться, незадолго до старта он заключил пари с рекордсменом по количеству побед в гонках Арчи Великвалепным. Проигрывать здесь — не вариант, уж слишком многое стоит на кону.

№ 4: «Турбозавры. Привет, Сирена!»

Дата выхода: 29 июня

О чём: Петя и Катя представляют команде Турбозавров новую участницу и будущую подругу. На дворе лето, а огонь в этот период требуется контролировать особенно усердно. Сирена, умеющая превращаться в пожарную машину, станет незаменимой участницей команды весёлых динозавров.

№ 5: «Катак. Ледниковый побег»

Дата выхода: 6 июля

О чём: белуга Катак отправляет в путь с интересной целью — позволить бабушке встретиться с давним возлюбленным. По морскому пути он встречает множество других созданий, с которыми жаждет подружиться. Такой подход приносит как опасность, так и совсем неожиданные открытия.

№ 6: «Просто супер»

Дата выхода: 20 июля

О чём: девочка Хедвиг гордится своим отцом — тот настоящий супергерой, тщательно скрывающий от всех, кроме родных, свою личность. Дело в том, что ему требуется наследник, Хедвиг — не вариант. Силушек у неё нет, чего заставлять её страдать? Расстроившись, девочка обращается к своей бабушке, у той готово решение.

№ 7: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Дата выхода: 10 августа

О чём: новые сказки о главном, о том, как это — совмещать учёбу в школе и спасение обычных парижан, ведь именно так и проводит свои дни девушка Маринетт и её одноклассник Адриан. И где-то там должно обязательно хватить времени на романтику, которой в их отношениях, когда дело касается сериала, явно недостаёт.

А продолжают нашу подборку ещё несколько проектов, громкость и яркость которых невозможно затмить, пусть для российских зрителей они в основном выходят онлайн.

№ 8: «Человек-паук: Паутина вселенных»

Дата выхода: 2 июня

О чём: Майлз Моралес уже не тот что раньше, теперь он смело берёт на себя ответственность не только по учёбе, но и по защите жителей Бруклина. Меняется и кое-что ещё — герой вновь встречается с паучихой из другой вселенной. Гвен Стейси зовёт его познакомиться с другими супергероями, чьи способности прочно переплетены паутиной. Есть там и отрицательные персонажи, к примеру, Пятно, чинящий повсюду беспокойство и беспредел. Наш обзор тоже тут.

№ 9: «Элементарно»

Дата выхода: 15 июня

О чём: вот огонь, вот вода, вот представители воздуха и растений. Кого только нет в мире, где антропоморфными стали сами стихии. Огненная Эмбер знакомится с водным Уэйдом. Что примечательно — мультфильм уже успели презентовать ограниченному количеству зрителей, в том числе и критикам, и он не снискал привычной для Pixar славы и позитивных откликов. Кажется, что-то пошло не так, что конкретно — каждому зрителю предстоит выяснить самостоятельно.

№ 10: «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка»

Дата выхода: 15 июня

О чём: студия Dreamworks погрузит зрителей в непростую подростковую жизнь. А непроста она потому, что главная героиня — та самая Руби Гильман — является кракеншей, старающейся скрыть свою принадлежность к другому виду от школьников. Но не тут-то было, бедную кракеншу намеревается рассекретить вредная русалка Челси.

№ 11: «Нимона»

Дата выхода: 30 июня

О чём: девушка-перевёртыш, заодно и героиня одноимённой серии комиксов, решает открыть для себя путь в дальнейшую жизнь посредством поиска работы. Устраивается она к местному злодею Баллистеру Блэкхарту. Только вот одна загвоздка — не такой уж он и злодей. Премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix.

№ 12: «Барби»

Дата выхода: 19 июля

О чём: Барби живёт счастливую жизнь в Барбиленде, где у неё есть всё: лучшие наряды, подруги, работа, развлечения, Кен. И когда всё в её мыслях начинает неумолимо меняться, Барби отправляется в путь. Барби и… Кен. Потому что Кен без Барби не может. Может, оно и к лучшему, потому что неразлучники попадают в реальный мир, который, как все мы знаем, очень уж далёко от идиллии привычной для Барби сказки.

№ 13: «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Дата выхода: 2 августа