Что смотреть в кино с 8 июня

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

© Кадр из фильма «Снегирь»

«Снегирь»

Видео дня

В поисках уникального контента блогеры Максим и Никита оказываются на рыболовном судне «Снегирь». Они рассчитывают на приключения и съемку интересных видеороликов. Приключения, конечно, будут, но вовсе не те, о которых мечтали блогеры, а с записью роликов придется повременить. Ведь на судне их ждут вовсе не шезлонги и учтивый обслуживающий персонал, а огромное количество выловленной рыбы и хмурые моряки. Да и само плавание вовсе не похоже на круиз. Пережить шторм, стать своими в команде рыбаков и посмотреть на мир вокруг другими глазами — лишь малая часть того, с чем придется столкнуться блогерам.

«Вперед!»

После смерти отца два брата становятся мелкими грабителями. Кажется, их судьба предрешена, ведь скользкая дорожка ограблений вряд ли может привести к чему-то хорошему, но их жизнь переворачивается в одночасье с приездом тренера по легкой атлетике в их родной аул. Тренер отбирает к себе в команду талантливых молодых людей и обращает внимание на двух братьев. Так несостоявшиеся грабители становятся спортсменами. Не все на пути к славе будет просто: не долю братьев выпадет много испытаний, трагедия, изменившая жизнь, и возможность для одного из них стать чемпионом мира в марафонском беге.

«Заклятье. Дом тьмы»

После аварии Михаэла с маленькой дочерью Ханны отправляется в дом своих родителей. Она надеется, что и ей, и дочке там будет легче оправиться от случившегося. Но маленькая Ханна в доме бабушки начинает вести себя очень странно: в частности, уверяет, что у нее появилась подруга. Правда, никто, кроме девочки, эту подругу не видит, а общается Ханна с ней по ночам. Михаэла вспоминает, что в детстве мать рассказывала ей о семейном проклятии, и считает, что именно оно начало действовать на ее дочь. Чтобы спасти Ханну, Михаэле предстоит столкнуться со своими давними страхами и разгадать страшную тайну, которую хранит их старый дом.

«Солнце на вкус»