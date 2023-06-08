$81.46+0.2187.17+0.21

Фанфакт: как Джордж Лукас придумал Чубакку

Чубакка - лучший друг, напарник и партнер Хана Соло. Зрители сразу обратили внимание на сходство с собакой и не ошиблись. Действительно прообразом знаменитого Чуи стал один аляскинский Маламут.

Фанфакт: как Джордж Лукас придумал Чубакку
© Кадр из фильма "Звездные войны"

"Рамблер" рассказывает, как режиссер "Звездных войн" придумал образ Чубакки.

Видео дня

Когда Джордж Лукас работа над сценарием к фильму "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" рядом с ним все время находился аляскинский маламут. Причем он настолько любил своего хозяина и не хотел с ним расставаться, что и в автомобиле всегда садился на переднее сиденье.

Дружба с собственным псом вдохновила Лукаса на то, чтобы показать похожие отношения между Ханом Соло и Чубаккой в фильме.

Аляскинского маламута звали Индиана. Потом это имя еще всплывет в серии фильмов об Индиане Джонсе, роль которого исполнит Харрисон Форд. Но в "Звездных войнах" Харрисон Форд остался человеком, а вот его лучшим другом стал Чубакка, который выглядит устрашающе, но при этом очень добр и предан.

Напомним, что это очень крупная собака с весом до 60 килограммов и при этом очень мохнатая - стопроцентное попадание в образ.

Кстати, по одной из версий имя Чубакка не что иное как исковерканное русское слово "собака".

В первых частях фильма, вышедших в период 1977-1983 годов, Чубакку сыграл актер Питер Мейхью, рост которого составлял около 220 сантиметров. Он мгновенно завоевал любовь поклонников по всему миру. Позже он появился и в следующих эпизодах: в 2005 году в фильме «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и в 2015 году в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». В этом фильме впервые появился его двойник, исполненный Йонасом Суотамо.

Следующий фильм, в котором появился Чубакка, - "Звездные войны: Последние джедаи" - вышел в 2017 году. Но Питер Мейхью участвовал в нем в качестве консультанта, а в кадре работал Йонас Суотамо. Он же сыграл и в следующих фильмах - "Хан Соло. Звездные войны: Истории", вышедшем в 2018 году, и "Звездные войны: Скайуокер. Восход", вышедшем в 2019 году.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители