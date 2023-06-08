Фанфакт: как Джордж Лукас придумал Чубакку

Чубакка - лучший друг, напарник и партнер Хана Соло. Зрители сразу обратили внимание на сходство с собакой и не ошиблись. Действительно прообразом знаменитого Чуи стал один аляскинский Маламут.

© Кадр из фильма "Звездные войны"

"Рамблер" рассказывает, как режиссер "Звездных войн" придумал образ Чубакки.

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Когда Джордж Лукас работа над сценарием к фильму "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" рядом с ним все время находился аляскинский маламут. Причем он настолько любил своего хозяина и не хотел с ним расставаться, что и в автомобиле всегда садился на переднее сиденье.

Дружба с собственным псом вдохновила Лукаса на то, чтобы показать похожие отношения между Ханом Соло и Чубаккой в фильме.

Аляскинского маламута звали Индиана. Потом это имя еще всплывет в серии фильмов об Индиане Джонсе, роль которого исполнит Харрисон Форд. Но в "Звездных войнах" Харрисон Форд остался человеком, а вот его лучшим другом стал Чубакка, который выглядит устрашающе, но при этом очень добр и предан.

Напомним, что это очень крупная собака с весом до 60 килограммов и при этом очень мохнатая - стопроцентное попадание в образ.

Кстати, по одной из версий имя Чубакка не что иное как исковерканное русское слово "собака".

В первых частях фильма, вышедших в период 1977-1983 годов, Чубакку сыграл актер Питер Мейхью, рост которого составлял около 220 сантиметров. Он мгновенно завоевал любовь поклонников по всему миру. Позже он появился и в следующих эпизодах: в 2005 году в фильме «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и в 2015 году в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». В этом фильме впервые появился его двойник, исполненный Йонасом Суотамо.