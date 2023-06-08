"Завтрак у Тиффани" – это культовый фильм, который до сих пор остается в числе любимых у многих.

Сцена, в которой главная героиня Холли Голайтли стоит у витрины магазина Tiffany&Co, является, пожалуй, самой известной.

Интересно, что магазин находился на одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка, поэтому сцену начинали снимать в 5 утра. Но даже такое раннее начало съемок не помогло избежать скопления зевак и прохожих.

А для того, чтобы снять кадры внутри магазина, режиссеру пришлось договариваться с владельцами. В результате бутик впервые с XIX века открыли на несколько часов в воскресенье.

Об этом рассказала блогер @Bladubua.