$82.09+0.6388.04+0.87

Как снимали фильм "Завтрак у Тиффани": видео

"Завтрак у Тиффани" – это культовый фильм, который до сих пор остается в числе любимых у многих.

Сцена, в которой главная героиня Холли Голайтли стоит у витрины магазина Tiffany&Co, является, пожалуй, самой известной.

Интересно, что магазин находился на одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка, поэтому сцену начинали снимать в 5 утра. Но даже такое раннее начало съемок не помогло избежать скопления зевак и прохожих.

А для того, чтобы снять кадры внутри магазина, режиссеру пришлось договариваться с владельцами. В результате бутик впервые с XIX века открыли на несколько часов в воскресенье.

Какой камень использовали в колье на съемках "Титаника" на самом деле

Об этом рассказала блогер @Bladubua.

Ранее мы писали о том, какой гонорар получила Мэрилин Монро за свой самый знаковый фильм.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители