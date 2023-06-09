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Критики прогнозируют низкий старт нового фильма «Индиана Джонс 5 и часы судьбы»

Фильм «Индиана Джонс 5 и часы судьбы» стартует на экранах 30 июня. Согласно прогнозам критиков, кассовые сборы киноленты могут не оправдать ожиданий.

Критики прогнозируют низкий старт фильма «Индиана Джонс 5 и часы судьбы»
© Слово и Дело

Так, на территории Северной Америки в первые выходные фильм может заработать от 60 до 70 млн долларов. Четвертая часть «Индианы Джонса» вышла 15 лет назад и смогла собрать в первые выходные 100 млн долларов. Однако новинка стартует заметно скромнее.

Съемки, реклама и продвижение проекта «Индиана Джонс 5 и часы судьбы» обошлись его создателям примерно в 300 млн долларов. Чтобы окупить затраты, сборы фильма должны составить как минимум 700 млн долларов.

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