Объяснен киноляп с галстуком из будущего в фильме «Любовь и голуби»

Культовый фильм советской классики «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова вышел в свет в 1984 году. Кинолента не обошлась без ляпов, но многие считают, что это было сделано специально.

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Особое внимание приковано к беседе Василия Кузякина в спортзале, где первый рассказывает об экстрасенсах, пришельцах и невероятных мистических способностях. В это время актера показан крупным планом в стильном синем галстуке.

На это можно было и не обратить внимание, но уже в следующей сцене при прогулке на рынке Раиса Захаровна рекомендует Василию именно его. Появление галстука из будущего можно списать на невнимательность сценаристов или объяснить странным совпадением, пишет портал Sport24.

Кадр из фильма

Телезрители также обнаружили киноляп с ковром в фильме «Москва слезам не верит». Это произошло в эпизоде, в котором Катерина приезжает к любовнику Володе.