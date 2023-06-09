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В сети кинотеатров «Москино» летом пройдут бесплатные показы детских фильмов

Столичная сеть «Москино» организует бесплатные показы отечественных фильмов для детей в период летних каникул.

В сети «Москино» летом пройдут бесплатные показы детских фильмов
© RT на русском

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

Показы пройдут в девяти кинотеатрах: «Искра», «Космос», «Вымпел», «Спутник», «Берёзка», «Тула», «Молодёжный», «Салют» и «Сатурн».

Гостям покажут «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён», «Старик Хоттабыч», «Варвара-краса, длинная коса» и другие.

«В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно», — прокомментировала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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