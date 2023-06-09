30 лет назад состоялась премьера «Парка Юрского периода»

«Парк Юрского периода» — картина, ставшая прорывом для своего времени. Она четыре года удерживала первую позицию в списке самых кассовых фильмов, уступив только «Титанику». Снятая Стивеном Спилбергом научно-фантастическая лента оказалась невероятным прорывом в том числе в вопросе визуальных эффектов — никогда ранее монстры на экране не выглядели настолько реалистичными и пугающими. «Парк Юрского периода» получил множество престижных наград, включая три премии «Оскар», и стал началом большой франшизы. Легендарной ленте исполнилось 30 лет.

© Кадр из фильма

Премьера одного из самых известных художественных фильмов о динозаврах — «Парка Юрского периода» — состоялась 30 лет назад, 9 июня 1993 года. Постановщик Стивен Спилберг ещё в детстве был очарован динозаврами: в юности у него даже была коллекция металлических фигурок древних ящеров. Режиссёр признавался, что в фильмах про Кинг-Конга динозавры привлекали его гораздо больше, чем гигантская обезьяна. Вместе с тем он отмечал, что никогда не смог бы превратить свою любовь к доисторическим рептилиям во что-то цельное, если бы не Майкл Крайтон и его книга.

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Этот факт никогда не был тайной, но до сих пор многие поклонники франшизы «Юрского периода» не в курсе, что оригинальный фильм был основан на одноимённом романе американского писателя. Спилберг и Крайтон обсуждали создание художественного фильма по сценарию последнего. В основу сюжета должна была лечь история из жизни писателя, произошедшая в период, когда он работал врачом. Впоследствии по этому сценарию сняли сериал «Скорая помощь».

Крайтон рассказал Спилбергу ещё об одной своей задумке: научно-фантастическом романе, в котором учёные-генетики воссоздают вымершие виды животных. Одним из источников вдохновения для него послужила книга другого американского писателя, Грегори Пола, — Predatory Dinosaurs of the World («Хищные динозавры мира»). Постановщик, учитывая его любовь к древним рептилиям, заинтересовался идеей, но, как выяснилось впоследствии, — не он один.

По словам Спилберга, на пост режиссёра картины претендовали несколько постановщиков, в числе которых были Тим Бёртон, Ричард Доннер и Джеймс Кэмерон. Автор «Титаника» впоследствии говорил, что Спилберг оказался лучшим выбором для работы над фильмом не в последнюю очередь потому, что его собственная версия «Парка Юрского периода» по настроению была бы ближе к «Чужим» — то есть куда более мрачной, напряжённой и «взрослой».

Права на экранизацию романа Крайтона были выставлены на торги. Участие в них приняли несколько студий, включая Universal. В итоге права и первый набросок сценария были выкуплены у Крайтона за $2 млн ещё до публикации самого романа — во многом благодаря дружеским отношениям между Спилбергом и писателем. Рисовать раскадровки, по которым впоследствии был снят «Парк Юрского периода», постановщик начал ещё до того, как был готов сценарий.

Отличия от первоисточника

По сюжету, глава компании InGen профессор Хаммонд (Ричард Аттенборо) находит способ возрождения динозавров с помощью генной инженерии — необходимый материал добывается из москитов, напившихся крови древних животных и «законсервировавшихся» в древесной смоле. Постепенно на острове, где проводятся эксперименты, создаётся настоящий заповедник динозавров. При транспортировке одного из хищников происходит инцидент, в результате которого погибает сотрудник парка. Инвесторы требуют от профессора Хаммонда провести экспертизу и пригласить для этого компетентных специалистов, в числе которых оказываются палеонтологи Элли Сэттлер (Лора Дерн) и Алан Грант (Сэм Нил). В результате цепи как случайных, так и заранее спланированных конкурентами происшествий на острове отключаются системы защитных барьеров, рептилии оказываются на воле, а герои, которые вместе с внуками профессора в этот момент находились на экскурсии, вынуждены спасать свои жизни.

В киноверсию «Парка Юрского периода» кинематографисты внесли ряд изменений из-за чего она в некоторых моментах стала противоречить книге. Например, внучке Хаммонда Лекси в истории Крайтона 6—7 лет, а её брат Тим, наоборот подросток. Сам профессор в романе, в отличие от героя фильма, так и не осознаёт губительность идеи воссоздания динозавров и мечтает открыть целую сеть парков по всему миру. Отношений между персонажами Нила и Дерн нет, а детей «книжный» Алан, в отличие от своей киноверсии, любит. Ряд персонажей в тексте Крайтона не погибают, а некоторые вполне успешно воюют с динозаврами. Ну а главное отличие кроется в финале — в книге остров подвергают бомбардировке, уничтожая на нём всё живое, а в фильме этого эпизода нет.

Создание динозавров и трудности съёмок

Первоначально модели динозавров планировалось «оживлять» с помощью покадровой съёмки миниатюр, однако Спилберга не устроил результат — движения животных оказались слишком резкими и не соответствовали поставленной задаче. Тогда было принято революционное для 1993 года решение: использовать компьютерную графику в сочетании с фигурами-аниматрониками. Модели динозавров, включая тираннозавра (шесть метров в высоту и 12 — в длину) создал Стэн Уинстон, работавший над образами ксеноморфов в «Чужих». А CGI-эффектами занимался Деннис Мурен из компании ILM — той, что делала графику для «Терминатора 2», в частности — метаморфозы Т-1000 из жидкого металла.

«Опасения заключались в следующем: мы создавали здесь главных персонажей — звёздами картины были как раз-таки эти динозавры — и если бы это не получилось, с «Парком Юрского периода» тогда бы не получилось вообще ничего. Так что это был тревожный момент — ведь я использовал деньги Universal для создания экспериментальной картины о динозаврах», — цитирует Спилберга Entertainment Weekly.

Вся затея выглядела довольно авантюрной: возможности компьютеров в те времена не шли ни в какое сравнение с нынешними. Постановщик решил рискнуть — и не прогадал. Продюсер фильма и будущий президент Lucasfilms Кэтлин Кеннеди вспоминает о невероятном шоке, который авторы «Парка Юрского периода» испытали, увидев плоды работы Мурена.

«Помню, как мне позвонил Деннис и сказал: «Думаю, у меня есть кое-что, на что вам со Стивеном следует взглянуть». Мы увидели эту каркасную модель динозавра, бегущего по экрану — от этого мы впятером или вшестером буквально подскочили, потому что это было настолько необычно и заметно выходило за пределы всего, что мы видели в системе контроля движения камеры до этого момента», — приводит слова продюсера Entertainment Weekly.

Вместе с тем, нельзя переоценить и аниматронику Стэна Уинстона, созданную для ленты: графика графикой, но динозавры-куклы были выполнены на невероятном уровне.

«Когда я увидела трицератопса, я не могла поверить своим глазам. Сэм Нил тоже не мог — мы оба обалдели. И, как это делает Сэм в фильме, мы действительно накренились над брюхом и почувствовали, как оно двигается туда-сюда. Я залезла внутрь — кукловоды позволили мне забраться в брюхо динозавра и понаблюдать за их работой», — рассказывала EW Лора Дерн.

«Эта штука дышала — куклы Стэна Уинстона были такими невероятными. Прикоснуться к ним — это было что-то сногсшибательное», — вспоминал Сэм Нил.

Большая часть съёмок проходила на острове Кауаи (Гавайи) и в Калифорнии с 24 августа по 30 ноября 1992 года. В начале сентября на архипелаг обрушился ураган Иники, нанёсший ущерб на $3 млрд и оставивший тысячи людей без жилья.

Съёмочная группа была вынуждена покинуть Кауаи и перебраться на Оаху, где была снята сцена с тираннозавром, пожирающим галлимимуса.

Кстати, с самым большим из хищников в «Парке Юрского периода» во время съёмок возникло немало сложностей. В одной из сцен тираннозавр находится под дождём. Всё бы ничего, но «кожа» шеститонной модели была сделана из поролона, который впитал воду, после чего «хищник» начал довольно сильно дрожать. Съёмочная группа купила огромное количество полотенец и с их помощью, а также используя огромные воздушные пушки, сушила пострадавшего. В продолжении сцены динозавр мордой разбил стекло автомобиля и лишился зуба. Авторы картины утверждают, что если поставить фильм на паузу в этом моменте, то отсутствие одного из клыков будет заметно.

Безусловно, тираннозавр — это одна из главных фишек «Парка Юрского периода», но поклонники фильма прекрасно помнят, что основными антагонистами был юркие и более мелкие велоцирапторы.

В ленте Спилберга этот хищник изображался относительно крупным ящером, размером с человека, быстрым, злобным и очень опасным. Однако при создании зверя авторы допустили сразу несколько ошибок. Настоящие велоцирапторы были пернатыми полуметровыми существами, жившими в позднемеловой период. А хищники Спилберга — это сильно выросшие дейнонихи, также пернатые, вооружённые серповидными когтями.

Ещё одной неточностью оказались ядовитые плевки дилофозавра, который в фильме был значительно уменьшен по сравнению с реально существовавшим. Да и брахиозавр, как пишет обозреватель The Guardian, не имел привычки вставать на задние лапы. Под сомнения, впрочем, ставилась и его возможность издавать крики, аналогичные тем, что прозвучали в ленте Спилберга.

Пост-продакшен, критика и продолжения

Несмотря на допущенные промахи, успех картины был оглушительным: невероятная визуальная составляющая, научно-фантастический сюжет, актёрская игра и работа Спилберга сделали своё дело. И это при том, что съёмки умудрились завершить на 12 дней раньше графика (даже несмотря на ураган), уложившись в бюджет, а пост-продакшеном постановщик и вовсе не стал заниматься, переключившись на «Список Шиндлера».

Завершать финальный этап работы над «Парком Юрского периода» пришлось другой легенде кинематографа — автору «Звёздных войн» Джорджу Лукасу, которого Спилберг называл своим лучшим другом. Лукас руководил, в частности, монтажом звуковых эффектов и микшированием. В итоге два из трёх «Оскаров», которые достались «Парку Юрского периода», — награды за лучший звук и лучший монтаж звука. Третью статуэтку американской киноакадемии лента Спилберга получила за лучшие визуальные эффекты.

Критики к картине отнеслись неоднозначно: с одной стороны, многие хвалили визуальные эффекты. С другой, Спилберга ругали за чрезмерную жестокость и упор рекламной кампании на детей, которым смотреть столь кровавые фильмы было рано (одним из направлений маркетинга при раскрутке «Парка Юрского периода» было производство детских игрушек-динозавров).

Вместе с тем, лента пользовалась большой популярностью во всём мире: она побила предыдущие рекорды Спилберга («Челюсти» и «Инопланетянин» становились самыми кассовыми в истории) и стала очередным самым кассовым фильмом всех времён, собрав более $1 млрд в мировом прокате. Лидерство «Парк Юрского периода» уступил только через четыре года — пальму первенства перехватил «Титаник» Кэмерона.

В том же 1997-м Спилберг вернулся к истории воссозданных динозавров с лентой «Парк Юрского периода: Затерянный мир». Картина была в целом успешной и собрала внушительную кассу, но добиться эффекта, сравнимого с первым фильмом, не смогла. «Парк Юрского периода 3» режиссировал уже Джо Джонстон («Джуманджи»), а Стивен Спилберг переключился на роль продюсера — так же, как и в последующей трилогии «Мир Юрского периода», главную роль в которой исполнил Крис Пратт.