Тодоренко сыграет главную роль в армянском фильме

Регина Тодоренко призналась, что для нее это большая ответственность, поскольку роль у нее будет главная, а актриса она не профессиональная. Она отметила также, что актрисой мечтала стать в детстве, но родные такой выбор не поддержали, поскольку слишком верили в стереотип о том, что все актрисы — проститутки.