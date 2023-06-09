$82.64+0.5589.01+0.97

Регина Тодоренко сыграет главную роль в армянском фильме

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в соцсетях о новом проекте, в котором будет принимать участие.

Тодоренко сыграет главную роль в армянском фильме
© РИА Новости

Это будет главная роль в фильме производства Армении.

Регина Тодоренко призналась, что для нее это большая ответственность, поскольку роль у нее будет главная, а актриса она не профессиональная. Она отметила также, что актрисой мечтала стать в детстве, но родные такой выбор не поддержали, поскольку слишком верили в стереотип о том, что все актрисы — проститутки.

До этого актриса рассказывала, что активно готовится к роли и даже начала учиться на медсестру.

Регина Тодоренко учится на медработника для новой роли

Ранее Тодоренко и Топалов прокомментировали слухи о разводе.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители