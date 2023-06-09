Регина Тодоренко сыграет главную роль в армянском фильме
Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в соцсетях о новом проекте, в котором будет принимать участие.
Это будет главная роль в фильме производства Армении.
Регина Тодоренко призналась, что для нее это большая ответственность, поскольку роль у нее будет главная, а актриса она не профессиональная. Она отметила также, что актрисой мечтала стать в детстве, но родные такой выбор не поддержали, поскольку слишком верили в стереотип о том, что все актрисы — проститутки.
До этого актриса рассказывала, что активно готовится к роли и даже начала учиться на медсестру.
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