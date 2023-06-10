Режиссеры фильма "Мстители. Финал" ответили режиссеру Тарантино на критику Marvel
Режиссеры картины "Мстители. Финал" братья Энтони и Джозеф Руссо ответили на критику Квентина Тарантино. Об этом сообщает IndieWire.
Не так давно Тарантино заявил, что не считает актеров, исполнивших роли супергероев, настоящими звездами. Братья Руссо не оставили реплику коллеги без внимания:
"Возможно, Тарантино считает, что был рожден снимать супергеройское кино, поэтому с такой легкостью критикует труд других людей. Для нас этот опыт съемок навсегда останется особенным, потому что на съемках возникает уникальное ощущение общности всех участников процесса", – подчеркнули Руссо.
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