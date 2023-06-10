"Возможно, Тарантино считает, что был рожден снимать супергеройское кино, поэтому с такой легкостью критикует труд других людей. Для нас этот опыт съемок навсегда останется особенным, потому что на съемках возникает уникальное ощущение общности всех участников процесса", – подчеркнули Руссо.