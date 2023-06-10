Холланд рассказал о сценарии будущей новой части "Человека-паука"

Актёр Том Холланд назвал великолепным сценарий "Человека-паука 4" и обещал, что фильм паразит поклонников франшизы. Высказался о сценарии он в одном из первых интервью.

© Кадр из фильма "Человек-паук"

На прошлой неделе продюсер "Паутины вселенных" Эми Паскаль подтвердила, что работает над новым художественным фильме о Майлзе Моралесе. Сыграет ли в новом проекте Человека-паука Том Холланд, неясно.

Холланд отмечал, что был бы рад, если бы его Питер Паркер "разделил экран" с Майлзом.