Холланд рассказал о сценарии будущей новой части "Человека-паука"

Актер Том Холланд рассказал о сценарии будущей новой части франшизы «Человек-паук»
Актёр Том Холланд назвал великолепным сценарий "Человека-паука 4" и обещал, что фильм паразит поклонников франшизы. Высказался о сценарии он в одном из первых интервью.
На прошлой неделе продюсер "Паутины вселенных" Эми Паскаль подтвердила, что работает над новым художественным фильме о Майлзе Моралесе. Сыграет ли в новом проекте Человека-паука Том Холланд, неясно.
Холланд отмечал, что был бы рад, если бы его Питер Паркер "разделил экран" с Майлзом.
Ранее "Рамблер" писал о перерыве Тома Холланда в карьере.
Рамблер: главные новости