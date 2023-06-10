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Актер Том Холланд рассказал о сценарии будущей новой части франшизы «Человек-паук»

Актёр Том Холланд назвал великолепным сценарий "Человека-паука 4" и обещал, что фильм паразит поклонников франшизы. Высказался о сценарии он в одном из первых интервью.

Холланд рассказал о сценарии будущей новой части "Человека-паука"
© Кадр из фильма "Человек-паук"

На прошлой неделе продюсер "Паутины вселенных" Эми Паскаль подтвердила, что работает над новым художественным фильме о Майлзе Моралесе. Сыграет ли в новом проекте Человека-паука Том Холланд, неясно.

Холланд отмечал, что был бы рад, если бы его Питер Паркер "разделил экран" с Майлзом.

Человек-паук нашего времени: как Том Холланд пришел к славе

Ранее "Рамблер" писал о перерыве Тома Холланда в карьере.

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