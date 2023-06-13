Фильм «Джон Уик 4» официально вышел онлайн в России

С сегодняшнего дня боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли можно официально посмотреть в онлайне в России через «Кинопоиск». Картина доступна для тех, у кого есть подписка.

© Кадр из фильма «Джон Уик 4»

«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.