$82.64+0.5589.01+0.97

Фильм «Джон Уик 4» официально вышел онлайн в России

С сегодняшнего дня боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли можно официально посмотреть в онлайне в России через «Кинопоиск». Картина доступна для тех, у кого есть подписка.

Фильм «Джон Уик 4» официально вышел онлайн в России
© Кадр из фильма «Джон Уик 4»

«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.

«Джон Уик 4» официально вышел в кинотеатрах России, поскольку Lionsgate продала права на прокат фильма в стране, поэтому картина также получила официальный дубляж. Лента собрала отличные отзывы от критиков и зрителей, а фанаты уже ждут пятую часть, в которой вновь увидят любимого Киану Ривза в образе Уика.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители