Издание Vogue опубликовало несколько свежих кадров из фильма «Барби», на которых можно увидеть Марго Робби и Райана Гослинга в образах Барби и Кена соответственно.

Кадры очень яркие, с явным преобладанием розового цвета, но оно и понятно, ведь Барбилэнд, страна, в которой жила Барби, в основном пестрит именно розовым цветом.

Сюжет картины расскажет о том, как в какой-то момент героиню Марго Робби выгоняют из Барбилэнда из-за того, что она оказывается недостаточно идеальной — и её Кен для поддержки отправляется вместе с ней.

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