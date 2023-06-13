Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» на русском языке

На прошлой неделе вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом. Ролик сразу не дублировали, однако официальная озвучка на русском языке вышла сейчас.

Сюжет картины посвящён водителю, направляющемуся к беременной жене в больницу, когда в его машину вдруг садится загадочный пассажир. Под дулом пистолета незнакомец требует отвезти его, у водителя не остаётся выбора, и он вынужден следовать указаниям пассажира, на время оставив жену.