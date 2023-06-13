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Работу кинотеатра Start могут приостановить из-за гей-пропаганды

29 июня суд в Москве рассмотрит вопрос о приостановке деятельности онлайн-кинотеатра Start из-за дела о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Работу кинотеатра Start могут приостановить из-за гей-пропаганды
© Unsplash

В Черемушкинский суд Москвы поступил соответствующий протокол по делу об административном правонарушении.

"Протокол в отношении ООО "Старт.ру" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) будет рассмотрен в 09:40 мск 29 июня", — сказали в суде.

Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф в размере от 1 до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Аналогичный протокол составлен и на стриминговый сервис Premier. Судебное заседание по этому делу назначено на 11:00 мск 21 июня в Мещанском суде Москвы.

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