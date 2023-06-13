Что смотреть в кино с 15 июня

В четверг, 15 июня, в российских кинотеатрах выходит остросюжетный фантастический триллер «Сквозь время», в котором бизнесмен и его брат разрабатывают инновационное топливо и попадают на остров с временным порталом. Также в прокате появится китайский фильм «Король неба» о лётчиках-испытателях.

© Кадр из фильма «В ожидании Дали»

Среди премьер европейского производства — испанская комедия «В ожидании Дали», франко-бельгийская лента «Не буди во мне киллера» и французская драма с элементами фэнтези «Актриса».

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А 16 июня на экранах выйдет фильм индийского производства «Адипуруш», основанный на древнем эпосе «Рамаяна».

«Сквозь время»

Режиссёр Александр Богуславский («Выжить после», «За гранью реальности») снял остросюжетный фантастический триллер «Сквозь время», в котором будущее, настоящее и прошлое существуют в одном месте.

По сюжету амбициозный бизнесмен Итан Блэйк (Виктор Добронравов) и его брат Джейкоб (Егор Корешков) разрабатывают инновационный источник энергии. Они строят сверхбыстрый самолёт, который работает на этом топливе, и вместе с экспедиционной группой отправляются в полёт.

В ходе эксперимента герои оказываются на таинственном туманном острове. Из этой аномальной зоны они могут перенестись как в будущее, так и в прошлое, но только в определённый день — в 22 августа 1986 года и 2036-го.

Итану Блэйку предстоит переосмыслить законы физики и разгадать загадку острова, а также увидеться с давно пропавшим отцом.

Съёмки киноленты проходили как в павильонах, так и на натуре. Зимние эпизоды снимались в Московской области, а остальные — на юге России, недалеко от побережья Чёрного моря, где специально было построено огромное здание с декорациями.

Актёрам Виктору Добронравову, Егору Корешкову, а также Никите Тарасову, Соне Присс и Егору Бероеву пришлось говорить во время съёмок на английском языке. Для России фильм был дублирован на русский.

«Король неба» (Chang kong zhi wang)

Сюжет китайского драматического боевика сконцентрирован на лётчике-испытателе по имени Лэй Юй. Он примыкает к элитному отряду, который пытается получить как можно более точные данные в испытании новых сверхсекретных истребителей. Юй должен совершенствовать свои навыки каждый день, рисковать жизнью ради национального успеха. Испытания, которые ему выпадут, будут касаться не только истребителей, но и самого героя.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Лю Сяоши. Это его дебютная работа. Роли в ленте исполнили Ван Ибо («Неукротимый: Повелитель Чэньцин»), Ху Цзюнь («Битва у Красной скалы»), Чжоу Дунъюй («Планета зверей»), Чэнь Тайшэн («Охота на монстра»), Тянь Чжуанчжуан («Конокрад») и другие.

Некоторые кинокритики, успевшие оценить ленту, называют «Король неба» китайской версией фильма «Топ Ган: Мэверик». Зрители тепло встретили картину — на Rotten Tomatoes оценка аудитории составляет 92%, а на IMDb — 6.6/10 баллов.

«В ожидании Дали» (Esperando a Dalí)

Действие испанской комедийной драмы «В ожидании Дали» разворачивается в 1975 году в городе Кадакес. Два брата-повара Фернандо и Альберто устраиваются в непопулярный ресторанчик, расположенный недалеко от дома легендарного художника Сальвадора Дали. В столь красивом и дорогом живописцу месте героями овладевает дух свободы и творчества, и они устраивают настоящую революцию в мире гастрономии. Братья придумывают новые изысканные и неповторимые блюда, тем самым делают захудалый ресторанчик одним из самых популярных в Европе.

Владелец ресторана, в котором работают талантливые повара, всегда желал, чтобы Дали отобедал в его заведении, и теперь эта мечта может осуществиться. Весь персонал с замиранием сердца ждёт появления гениального художника.

Режиссёром картины выступил Давид Пужоль. В этой ленте кинематографист объединил два дорогих ему мира: творчества и гастрономии. Пужоль— давний поклонник творчества Дали — в 2018 году он снял документальный фильм о жизни творца. Также постановщик всегда интересовался кулинарными изысками знаменитого испанского шеф-повара ресторана El Bulli Феррана Адрии.

«Именно эта искра и зажгла моё воображение. Они ведь жили неподалёку друг от друга, в одной и той же местности. И я представил себе, что было бы, приди как-нибудь Дали поесть в El Bulli. Думаю, он остался бы очень доволен, потому что место это было совершенно особое. Это стало для меня отправной точкой», — рассказал режиссёр Variety.

«Не буди во мне киллера» (Les complices)

Главный герой франко-бельгийской комедии «Не буди во мне киллера» — Макс, пятидесятилетний киллер в исполнении Франсуа Дамиенса («Сердцеед», «Нежность»). На одном из своих заданий он обнаруживает у себя странную новоприобретённую особенность — при виде крови Макс падает в обморок. Это становится для него серьёзной проблемой, и герой решает на время залечь на дно и отказаться от работы.

Коротая время дома, Макс знакомится с новыми соседями, которые вскоре помогают ему устроиться в колл-центр. Дружба между молодой парой и главным героем постепенно крепнет, а в это время за ним охотятся бывшие заказчики. Теперь Максу предстоит не только первым справиться с опасными преследователями, но и признаться соседям, что он — киллер.

В ленте также снимались Ванесса Паради («Девушка на мосту», «Сердцеед»), Брюно Подалидес («Париж, я люблю тебя», «Шоколад»), Лора Фельпен («Астерикс и Обеликс: Поднебесная») и другие.

Как отмечает автор портала Abusedecine, в картине, снятой Сессилией Руа, в равной степени сочетаются напряжённость, юмор и увлекательные сюжетные повороты.

«Адипуруш» (Adipurush)

В пятницу, 16 июня, поклонники индийского кино смогут увидеть на большом экране фэнтезийный боевик «Адипуруш» режиссёра Ома Раута («Танаджи: Невоспетый воин»). Роли в картине исполнили такие артисты, как Прабхас («Бахубали: Рождение легенды»), Крити Санон («Влюблённые»), Саиф Али Кхан («Наступит завтра или нет?») и многие другие.

Как сообщает Times of India, «Адипуруш» — один из самых дорогих когда-либо выходивших индийских фильмов.

В центре сюжета — принц из династии Икшваку по имени Рагхав. Вместе с супругой и братом он находится в 14-летнем изгнании в лесах Панчвати. Жизнь их идёт спокойно, пока не появляется злая Шурпанакха, которая пытается соблазнить Рагхава и Шешема, а также погубить жену первого. Демонессе не удаётся осуществить свой коварный план, и в результате поражения она теряет нос и уши. Узнав о несчастии своей сестры, король демонов Ланкеш намеревается отомстить братьям. Для этого он похищает возлюбленную принца Джанаки.

В основу фильма лёг древнеиндийский эпос «Рамаяна».

«Актриса» (Comme une actrice)

От Анны, 50-летней актрисы, после многих лет брака и совместной работы решает уйти супруг Антуан. Героиня в отчаянии и готова пойти на всё, чтобы не потерять любимого мужчину. Благодаря волшебному эликсиру она преображается в молодую девушку, с которой у Антуана со временем развивается роман. Однако эта опасная игра может обернуться против Анны, и со временем Анне придётся сделать выбор между любовью и собственной жизнью.

Режиссёром фильма выступил Себастьен Байли. Главные роли исполнили Жюли Гайе («Мой лучший друг», «Поли») и Бенжамин Биолэй («Персональный покупатель»).